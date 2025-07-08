Kağızman\'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Kağızman'da uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kars'ın Kağızman ilçesinde "Sokak Satıcıları" (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramda, 2,35 gram bonzai, 2 sentetik ecza ve bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli O.Ö. (26) ve M. K. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi., - KARS