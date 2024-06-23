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Kahraman doktor kaza yerinde durup yaralılara ilk müdahale yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası sonrası aracıyla yoldan geçen doktor kaza yerinde durarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. 46 AFG 236 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Volkswagen marka bir minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile beraber 4 kişi minibüsteki yolcu konumdaki bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza sırasında bölgeden aracıyla geçen dahiliye uzmanı Dr. Harun Yerhan, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslar gelene kadar yaralılara müdahale edip, çevredekilere yapılması gerekenleri anlatan Dr. Yerhan, otomobil sürücüsü yaralı gence ise moral verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası açıklama yapan Dr. Yerhan, "Tam bu bölgeden geçerken kazaya şahit olduk meslek refleksi durup müdahale ettim. Bir tanesi ağır-orta yaralı, diğerleri ise hafif yaralı idi inşallah rabbim sağlıklarını kavuşturur" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.