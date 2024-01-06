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Kahraman Mehmetçik'in Vatan Nöbeti Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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Kahraman Mehmetçik'in Vatan Nöbeti Görüntüleri Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntüleri paylaştı. Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik\'in Vatan Nöbeti Görüntüleri Paylaşıldı
06.01.2024 - 16:18,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi şartlarında icra ettikleri vatan nöbetine ait görüntülerin yer aldığı anları paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbeti görevlerinin yer aldığı görüntülere yer verdi. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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