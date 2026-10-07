Kahramankazan'da 11 yaşındaki çocuğun davası ilk kez görüldü, 11 Kasım'a ertelendi

Kahramankazan'da 22 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, 22 Haziran tarihinde evlerinin yakında scooterıyla Kanal Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Fatih Oral idaresindeki 06 HCS 34 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatih Oral tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

İlk duruşma Kahramankazan'da görüldü

Kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Kahramankazan Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Fatih Oral, duruşmaya Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmayı Alper Yusuf Polat'ın annesi Zehra Alkan, babası Abdulkadir Polat ile çok sayıda akrabası ve yakını takip etti.

Duruşmada, kazayı gördüğü değerlendirilen yeni güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu ve söz konusu görüntülerin kaza sonrasında silindiğine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Mahkeme, kamera kayıtları ile olay sonrasında yapılan görüşmelere ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 11 Kasım tarihine erteledi.

Mahkeme ayrıca sanık Fatih Oral'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Alper Yusuf'un yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

"İkinci bilirkişi raporunda oğlum kusursuz bulundu"

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Abdulkadir Polat, dosyaya giren bilirkişi raporlarına dikkati çekti. Polat, "İlk bilirkişi raporunda oğlum ve sürücü birlikte kusurlu bulunmuştu. Ancak ikinci bilirkişi raporunda oğlumun kusursuz olduğu belirtildi. Bu bizim için çok önemli. İlk duruşma bugün yapıldı. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Sorumlunun hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.

"Tek çocuğumdu, bütün hayatım onun üzerine kuruluydu"

Alper Yusuf'un annesi Zehra Alkan ise tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Benim tek çocuğumdu. Bütün hayatım onun üzerine kuruluydu. Şimdi benim hayatım da mahvoldu. Hayata dair bütün beklentim bitti. Sağlam giden evladım artık yok. Her şeyimi kaybettim. Sürücünün kanunlar çerçevesinde en ağır cezayı almasını istiyorum ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum."

Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin dava, 11 Kasım tarihinde görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.