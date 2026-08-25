Kahramankazan'da 300 Milyonluk Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 300 Milyonluk Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kahramankazan'daki kargo merkezinde 109.3 kg uyuşturucu madde bulundu, 1 kişi tutuklandı.

Kahramankazan'da kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında 300 milyon lira değerinde 109.3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 21 Ağustos Cuma günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde, daralı ağırlığı 109 kilogram 300 gram olan ve eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 300 milyon lira olduğu belirtildi.

Soruşturmanın devamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alınarak; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon sonucunda, kargoları 24 Ağustos Pazartesi günü teslim alan A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yürütülen teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen M.A.B. isimli diğer şüpheli de tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı, ayrıca kullandığı tespit edilen araç hakkında yakalama tedbiri uygulandığı öğrenildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu bildirildi.

Soruşturmanın gönderici ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile de koordinasyon sağlandığı; kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen maddeler üzerinde incelemeler sürdürülürken, soruşturmanın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun yanı sıra "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yönünden de Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kahramankazan, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramankazan'da 300 Milyonluk Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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