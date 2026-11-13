Kahramanmaraş Andırın Halbur Yaylası yolunda akaryakıt asfaltı kaygan hale getirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Andırın Halbur Yaylası yolunda akaryakıt asfaltı kaygan hale getirdi

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Kahramanmaraş Andırın Halbur Yaylası yolunda akaryakıt asfaltı kaygan hale getirdi
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Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylası yoluna seyir halindeki bir araçtan sızdığı tahmin edilen akaryakıt yayıldı. Asfalt zeminin kayganlaşması üzerine vatandaşlar ve sürücüler olası kazalara karşı uyarıda bulundu; bölgede temizlik ve yol güvenliği çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Halbur Yaylası yoluna dökülen akaryakıt nedeniyle zemin kayganlaştı. Olası kazalara karşı sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araçtan sızdığı tahmin edilen akaryakıtın asfalt zemine yayılması sonucu yol kayganlaştı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sürücüler, olası bir trafik kazası yaşanmaması için güzergahı kullanacak araç sahiplerine dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgede yol güvenliğinin sağlanması ve zeminin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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