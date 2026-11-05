Kahramanmaraş Elbistan\'da otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil römorka arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Elbistan- Ekinözü karayolunun Kalealtı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 E 4626 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.