Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Kahramanmaraş Onikişubat\'ta otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde binaların önünde duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde binaların önünde duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Konutları mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki binaların önünde duran bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen dumanların ardından alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşOnikişubatOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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