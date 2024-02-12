Kahramanmaraş'ta 139 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 139 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta 139 kişi yakalandı, 61\'i tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalanırken, 61 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara işlem yapıldı.

12.02.2024 16:40
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalanırken 61 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 5-12 Şubat tarihleri arasında uygulama yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 97 şahıs, uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 29 şahıs olmak üzere toplam 130 şüpheliden, 61'i tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 44,38 gram metamfetamin, 126 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 37 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 139 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı - Son Dakika


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