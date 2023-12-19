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Kahramanmaraş'ta 146 şüpheliden 42'si tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 146 şüpheliden 42'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 146 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş\'ta 146 şüpheliden 42\'si tutuklandı
19.12.2023 - 11:14,
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Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonda yakalanan 146 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş genelinde operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şahıs olmak üzere toplam 146 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42'si tutuklandı.

Yapılan operasyonda 5,02 gram metamfetamin, 11 bin 135 sentetik ecza, 18 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada ise 46 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 36 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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