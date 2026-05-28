Kahramanmaraş'ta 15 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

28.05.2026 09:40
15 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün tabancayla öldürülmesiyle ilgili sanık M.K. hakkında iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık, tutuklu çocuk sanık M.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 16 Kasım 2025'te Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. İddianamede yer alan bilgilere göre, çocuk sanık M.K. ile Mustafa Öztürk, sanığın babasına ait iş yerinde bulunduğu sırada olay yaşandı. Olay anında Mustafa Öztürk'ün arkadaşı M.C. tarafından WhatsApp üzerinden görüntülü arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, görüntülü görüşme sırasında M.K.'nin iş yerindeki tabancayı önce Mustafa Öztürk'e verdiği, ardından yeniden eline aldığı kaydedildi. İddianamede, sanığın tabancayı Mustafa Öztürk'ün baş ve boyun bölgesine doğrultarak ateş ettiği ifade edildi.

Silah sesinin ardından ağır yaralanan Mustafa Öztürk için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öztürk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tanık ifadesi dikkat çekti

İddianamede yer alan tanık ifadeleri de olayın seyrine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya koydu. Tanık M.C.'nin ifadesinde, görüntülü görüşme sırasında sanığın silahla "doldur boşalt" yaptığı ve kamera karşısında uyuşturucu benzeri haplar gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Savcılık, sanığın tabancanın şarjöründe iki mermi bulunduğunu bildiği halde tetiğe bastığını değerlendirdi.

Adli Tıp raporu: Kalp ve akciğerde ağır hasar oluştu

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, Mustafa Öztürk'ün ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği bildirildi. Raporda, mermi çekirdeğinin akciğer ve kalpte ağır doku harabiyetine yol açtığı belirtilirken, ölümün doğrudan ateşli silah yaralanmasına bağlı geliştiği kaydedildi.

Silahın ruhsatsız olduğu belirlendi

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan inceleme raporunda ise olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe sahip bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca olay yerinden elde edilen mermi çekirdeğinin yapılan teknik inceleme sonucunda aynı silahtan çıktığının tespit edildiği belirtildi.

"Kaza oldu" savunması

Tutuklu sanık M.K.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini öne sürerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ancak savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"Başka anne babalar ağlamasın"

Oğlunu kaybeden acılı baba Cabbar Öztürk, dava öncesinde yaptığı açıklamada adalet çağrısında bulundu. Oğlunun henüz 15 yaşında olduğunu belirten baba Öztürk, yaşanan olayın "kaza" olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Cabbar Öztürk, "Benim oğlum daha hayatının başındaydı. Daha yeni 15 yaşına girmişti. Bir insan eline silah alıp başka bir insanın üzerine doğrultarak ateş ediyorsa bunun adı kaza değildir. Ben sadece adalet istiyorum. Benim evladım geri gelmeyecek ama başka aileler ağlamasın" dedi. Mahkemeden emsal olacak bir karar beklediğini ifade eden Öztürk, "Bugün benim canım yandı, yarın başka ailelerin canı yanmasın. Bu davada verilecek karar çok önemli" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

28.05.2026 09:40:54
