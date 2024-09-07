AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 09.31'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, yerel halkta paniğe neden olduğu belirtiliyor. Yetkililer, olayla ilgili olarak gerekli önlemlerin alındığını ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
8.09.2024 02:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?