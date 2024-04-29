Kahramanmaraş'ta Aranan 111 Şahıstan 42'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Aranan 111 Şahıstan 42'si Tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta Aranan 111 Şahıstan 42\'si Tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı. Tutuklanan şahısların sayısı ise 42 oldu. Operasyonlar sırasında 35,49 gram metamfetamin, 2 bin 25 uyuşturucu hap, 17 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine neden olan 166 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 98 araca ise abartılı egzozdan işlem yaptı.

29.04.2024 14:51
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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 111 şahıstan 42'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 111 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi, bu şahıslardan 42'si tutuklandı. Çalışmalar esnasında 35,49 gram metamfetamin, 2 bin 25 uyuşturucu hap, 17 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 166 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 98 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Aranan 111 Şahıstan 42'si Tutuklandı - Son Dakika

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