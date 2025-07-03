Kahramanmaraş'ta çıkan atık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki çöp atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın trafoya sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını geri dönüşüm tesisine sıçramadan söndürdü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları da yaptı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Atık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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