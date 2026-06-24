Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Bozduman mevkiindeki bahçede çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 19 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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