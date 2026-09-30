Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu'nda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Batı Çevre Yolu üzerinde Onikişubat ilçesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 DD 250 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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