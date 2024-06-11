Kahramanmaraş'ta Beton Mikseri Şarampole Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta beton mikseri şarampole yuvarlanırken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nurhak ilçesinde meydana geldi. Halil C. Mercedes marka kullandığı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye sürücü Halil C.'yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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