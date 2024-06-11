Kahramanmaraş'ta çadırda çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesinde yer alan Kırkız çadırlarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, çadırda maddi hasar oluştu.

Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ