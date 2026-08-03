Kahramanmaraş\'ta Deprem Davasında Tahliye

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davada tutuklu sanık müteahhit Şahin A. tahliye edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davada tutuklu sanık Şahin A.'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme tarafından dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde; sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, yargılamanın bulunduğu aşama, mevcut delil durumu ve bilirkişi raporlarında yer alan kusur durumları dikkate alındı. Mahkeme heyeti, tutuklamanın bir koruma tedbiri olması ve ölçülü uygulanması gerektiği gerekçesiyle Şahin A.'nın tahliyesine hükmetti. Karar kapsamında Şahin A. hakkında konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Ara kararda çıkan tahliye sonrası davanın bir sonraki duruşmanın ise 1 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'te yapılacağı öğrenildi.