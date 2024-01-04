 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Depremzede Aile Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Depremzede Aile Yangında Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan bir depremzede aile, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangında baba ve kızı yaşamını yitirirken, diğer aile üyeleri ise hastanede tedavi altına alındı. Barbaros Mahalle Muhtarı ve komşular, yangının sobadan çıktığını belirtti.

Kahramanmaraş\'ta Depremzede Aile Yangında Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:09
Abone Ol

Kahramanmaraşlı depremzede aile, 6 Şubat depremleri sonrası yaşadıkları evde yangına yakalandı. Yangında baba ve kızı hayatını kaybetti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette gece geç saatlerde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi komşuları yaptı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Melike Köse hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı.

Baba ve kızı Onikişubat ilçesinin Büyüksır Mahallesi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Mehmet Yanık, "Ben sabah saatlerinde yangını duydum ve kimse yoktu komşularımızdan aldığımız bilgiye göre sobadan yangının çıktığı belirlendiğini öğrendik. Bizim mahalleye deprem sonrası geldiler burada kirada oturuyorlardı. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyoruz" dedi.

Komşusunun bağırma seslerine uyanıp yangına su hortumu ile müdahale ettiğini söyleyen Hasan Şavkılı, "Biz yatıyorduk ve çığlık seslerine uyandık kapıya bir tekme vurdum acımadı hanımı kapıyı açtı. Ben de hortumu çekip yangına müdahale ettik. Arkadaşlarımız geldi ve daha sonra yaralıları dışarı çıkardık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Baba, Deprem, İtfaiye, Acil Durum, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Depremzede Aile Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı Adana'da Eşi ve Ailesini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakkında Dava Açıldı
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremzede Aile Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement