Kahramanmaraş'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde boş arazide hayvan otlatan çoban, derede çürümüş halde erkek cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset morga kaldırılırken ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek, polis soruşturması sürüyor.

Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşOnikişubat3. SayfaGüncelOtopsiPolisOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
15:12
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco’ya saldırı düzenledik
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:27:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei