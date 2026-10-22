Kahramanmaraş\'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemedi

Kahramanmaraş'ta derede çürümüş erkek cesedi bulundu, kimliği belirlenemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde boş arazide hayvan otlatan çoban, derede çürümüş halde erkek cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset morga kaldırılırken ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek, polis soruşturması sürüyor.
Kahramanmaraş'ta dere içerisinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki boş arazide hayvanlarını otlatan çoban, derede erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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