Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şahısların üzerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini asker, polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri kullandıkları otomobilde yakaladı.

Olayda M.Ç. ve A.Ç. isimli şahıslarda yapılan aramada; 148.500 Lira, 21.300 Amerikan doları, 300 Euro, 7 bilezik, 6 yüzük, 2 çift altın küpe, 1 saat ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının suçtan elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine yapılan araştırmada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 ayrı dolandırıcılık dosyalarının bulunduğu ve şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.