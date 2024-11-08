Kahramanmaraş'ta fabrika yangını söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın pamuk işleme bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangı, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının hallaç bölümünde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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