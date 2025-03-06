Kahramanmaraş'ta feci kaza...Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ağaca ok gibi çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla seyrederken ağaca çarpması ve sonrası görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası - Son Dakika
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