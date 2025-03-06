Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası

Otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı kamerada.

06.03.2025 00:31
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Kahramanmaraş'ta feci kaza...Kontrolden çıkan otomobil ağaca böyle çarptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ağaca ok gibi çarptı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla seyrederken ağaca çarpması ve sonrası görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Feci Trafik Kazası - Son Dakika

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