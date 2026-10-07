Kahramanmaraş'ta Güvenli Okul Projesi'yle polis ekipleri okullarda göreve başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Güvenli Okul Projesi'yle polis ekipleri okullarda göreve başladı

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Kahramanmaraş\'ta Güvenli Okul Projesi\'yle polis ekipleri okullarda göreve başladı
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Kahramanmaraş'ta Güvenli Okul Projesi kapsamında okul giriş ve çıkışlarında polis ekipleri de bugün itibarıyla görev yapmaya başladı. Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri aldığını belirterek velilerin içinin rahat olmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında okulların giriş ve çıkışlarında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de görev yapmaya başladı. Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, güvenlik güçlerinin okulların giriş ve çıkışlarında her türlü tedbiri almış durumda olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 'Güvenli Okul Projesi' çerçevesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul girişleri ve bahçelerinde özel güvenlik görevlileri göreve başlamıştı. Kent genelinde öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri amacıyla okul çevreleri ve girişlerinde güvenlik önlemleri artırılırken emniyet güçleri de okullarda görev yapmaya bugün itibarıyla başladı. Onikişubat ilçesi Saçaklızade İlkokulu'na çocuklarını bırakan veliler ise güvenlik tedbirleri için yetkililere teşekkür etti.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, ailelerin içlerinin rahat olması gerektiğini söyledi.

"Güvenlik güçleri okullarımızın giriş ve çıkışlarında her türlü tedbiri almış durumdalar"

Bulut, 2026-2027 eğitim öğretim yılını güzel bir şekilde başlattıklarını belirterek, "Tabii yaşamış olduğumuz süreçte bazı üzücü hadiseler de yaşıyoruz. Bu kapsamda Güvenli Okul Projesi kapsamında okullarımızda emniyet güçlerimizden polis memurları ve yine bizim görevlendirmiş olduğumuz güvenlik güçleri, okullarımızın giriş ve çıkışlarında her türlü tedbiri almış durumdalar. Ailelerimiz güvende olsun, ailelerimizin içi ferah olsun. Çocuklarımız bize emanet. Biz eğitim kadrosu olarak hem okul yöneticilerimizle hem öğretmenlerimizle okullarımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlama noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin takibi noktasında, her gün okulların ziyaretiyle yönetici arkadaşlarımız sahadalar. Bu konuda velilerimizin içlerinin rahat olmasını ben söyleyebilirim" dedi.

Bulut, güvenlik tedbirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilik ve emniyet müdürlükleri tarafından koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Velilerden Mücahit Yorgun ise "Güvenlik açısı şuan çok iyi, aileler artık okula giremiyorlar" diye konuştu.

Hatice Yılmaz isimli veli de, "Öğrenciler ve çocuklarımızın güvenliği açısından çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşOnikişubat3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimPolisSon Dakika

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