Kahramanmaraş\'ta İki Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batı Çevre yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABM 147 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken, 06 LNU 46 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 46 ABM 147 plakalı otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Diğer kazada aynı yolda meydana geldi. 34 KG 72 83 plakalı otomobil seyir halindeyken kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil sürücüsü yaralandı.
Her iki kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
