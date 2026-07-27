Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını

Kahramanmaraş\'ta Kamyon Yangını
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Dulkadiroğlu'nda seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı. Kasa kısmında başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken kamyonda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Kamyon Yangını - Son Dakika

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