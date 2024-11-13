Kahramanmaraş'ta Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

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Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıkıp devrildi: 2'si ağır 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet orta refüje çıkıp ağaca çarparak yan yattı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı üzerinde meydana geldi. G.Ç. sevk ve idaresindeki 46 ACR 308 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp ağaca çarpıp yan yattı. Meydana gelen kazada G.Ç., B.D., E.B., I.Ş. ve A.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, I.Ş. ve A.K.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.