Kahramanmaraş\'ta Kamyonun Lastiği Patladı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonun lastiğinin patlaması araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan lastik çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, sürücü aracı kontrol altında tutarak bir kazanın önüne geçti.

O anlar ise kamyonun arkasındaki araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun arka lastiğinin bir anda patlaması görüldü. - KAHRAMANMARAŞ