Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle görevden dönen polis ekipleri yolda kalınca, yardıma kar temizlemede görevli iş makineleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Ekinözü ilçesi İçmeler Mahallesi güzergahında yolun kapanması üzerine görev dönüşü yapan emniyet personeli ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ekipler güvenli alana ulaştırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolda kalan polis aracının yardımına iş makineleri yetişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?