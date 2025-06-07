Kahramanmaraş'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.