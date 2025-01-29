Kahramanmaraş'ta Kaza: 3 Yaralı

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3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, yolda seyreden bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.15 sıralarında Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.K.'nın kullandığı 26 NZ 800 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Y.K. ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer yandan kaza seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde altgeçitten hızlı bir şekilde çıktığı görülen otomobil sürücüsünün sol şeritten solama yapıp, önündeki araçları geçmeye çalıştığı sırada kaza yaptığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.