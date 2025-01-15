Kahramanmaraş'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 27 yaşındaki sürücü Ferhat Kazan hayatını kaybetti.

15.01.2025 18:31
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Kahramanmaraş'ta kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan- Nurhak karayolunun Hançıplak Mahallesi mevkiinde Ferhat Kazan (27) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten yuvarlanan kamyon duvara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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