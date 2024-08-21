Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çıktıktan sonra karşı şeritten gelen bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

21.08.2024 18:08
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıktı ardından karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolu Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. H.B. idaresindeki Ford marka 46 ADH 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı daha sonra karşı şeride geçerek O.G. idaresindeki 46 ABD 771 plakalı otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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