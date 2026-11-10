Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı

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Kahramanmaraş\'ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı
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Onikişubat ilçesinde sabaha karşı Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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