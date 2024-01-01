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Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüştürenlere ve Seyircilere Cezalar Verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüştürenlere ve Seyircilere Cezalar Verildi

Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. isimli şahıslara 33 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, köpek dövüştürülen alanda bulunan 10 kişiye de 50 bin lira idari para cezası verildi. Köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

Kahramanmaraş\'ta Köpek Dövüştürenlere ve Seyircilere Cezalar Verildi
01.01.2024 - 13:14,
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Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren şahıslara 33 bin 400 lira, alanda seyirci olarak bulunan 10 kişiye ise 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık İlçesi kırsalında köpek dövüştürüldüğü belirtilen alanda çalışma gerçekleştirdi.

Köpek dövüştüren A.K. (24) ile A.H.Ç. (25), isimli şahıslara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak 33 bin 400 lira idari para cezası, ayrıca köpek dövüştürülen alanda seyirci olarak bulunan 10 kişiye 7258 Sayılı Kanuna Muhalefetten toplamda 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bunun yanında köpekler hayvan barınağına teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüştürenlere ve Seyircilere Cezalar Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Köpek Dövüştürenlere ve Seyircilere Cezalar Verildi - Son Dakika
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