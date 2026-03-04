Kahramanmaraş\'ta Kovalamaca Sonrası Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, uzun süren kovalamacanın ardından yanındaki yolcuyla birlikte yakalandı. Kaçış sırasında alev alan otomobille yollarına devam eden şahıslar, bariyerlere çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüphelilerin yapılan testte yasaklı madde kullandıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 46 BC 047 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü S.U., yanında bulunan A.E.E. ile birlikte "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. İddiaya göre, maddenin etkisinde olduğu öne sürülen iki genç, yanan araçla kaçışını sürdürdü.

Kovalamaca, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde son buldu. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durdu. Araçtan inen iki şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinde her iki şahsın da yasaklı madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ