Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret kavşağında meydana geldi. Opel marka otomobil seyir halindeyken Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar sürüklendi. İhbar üzerine olay gerine gelen itfaiye ekipleri otomobillerdeki 3 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kazada araçların çarpışması ve ardından yaşanan kargaşa görüldü.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ