Kahramanmaraş'ta MHP'li vekil ve il başkanının konvoyunda kazada 1 öldü, 4 yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta MHP'li vekil ve il başkanının konvoyunda kazada 1 öldü, 4 yaralandı

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Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoy, Afşin-Göksun kara yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı; yaralanan milletvekili Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin- Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan milletvekili Zuhal Karakoç Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Karakoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Karakoç'un buradan da hava ambulansı ile Ankara'ya nakledilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiSütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraşMilletvekili3. SayfaTrafikGöksunAfşinSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta MHP'li vekil ve il başkanının konvoyunda kazada 1 öldü, 4 yaralandı - Son Dakika
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