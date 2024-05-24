Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 genç yaralandı, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 genç yaralandı, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş\'ta motosiklet kazası: 2 genç yaralandı, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde seyir halindeki 2 genç, şov yaparken kaza geçirdi. Kazada hafif şekilde yaralanan gençler, yanlarında seyreden otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

24.05.2024 18:32
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Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde seyir halindeki 2 gencin şovu kazayla noktalanırken, yanlarında seyreden otomobilin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir grup motosikletli genç, bulvar üzerinde kornalarını çalarak seyir halindeyken, aralarında biri motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 genç hafif şekilde yaralanırken, yanlarında seyir halinde bulunan otomobilin altında kalmaktan ise son anda kurtuldular.

Gençlerin o anları diğer motosikletçiler tarafından görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 genç yaralandı, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 2 genç yaralandı, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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