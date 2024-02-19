Kahramanmaraş'ta bir okul müdürünün sınıf öğretmenini taciz ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü N.S., aynı okulda görev yapan sınıf öğretmeni A.M.'yi mesaj atarak taciz etmeye başladı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni müdürden şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca da idari soruşturma başlatıldı. Bu arada okul müdürü N.S., müdür yardımcısı N.Y. ve öğretmen Ö.A. görevinden uzaklaştırıldı.
Kahramanmaraş Valiliği, taciz iddiaları hakkında yazılı açıklama yaparak konunun titizlikle takip edildiğini ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna yansıyan Dulkadiroğlu ilçemizdeki bir ilkokulda taciz iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Milli Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur.
Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okul müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde Valiliğimizce, 657 sayılı Kanun'un 137. Maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır.
İddialarla ilgili adli ve idari işlemler valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › 3.Sayfa › Sınıf öğretmenini mesajla taciz eden okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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