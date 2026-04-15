Kahramanmaraş'ta Okula Silahlı Saldırı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Okula Silahlı Saldırı

15.04.2026 22:01
Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan tehditlerde bulunmuş.

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören öğrenci İ.A.M.'nın, yanında getirdiği silahla okul içerisinde ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza 'sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Lufthansa'da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:15
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
