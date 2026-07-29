Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Göksun'daki orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Nedeni araştırılıyor.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 farklı kuruma ait su ikmal aracı da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
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