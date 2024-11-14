Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangına 20 arazöz, 10 su tankı, 10 ilk müdahale aracı ve bir helikopter ile müdahale edildi.
Henüz çıkış nedeni belirlemeyen yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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