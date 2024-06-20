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Kahramanmaraş'ta örtü yangınları söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık arazilerde çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Kozludere Mahallesi'nde çıktı. Bağ evlerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Diğer yangın ise Türkoğlu İlçesi Şekeroba Mahallesi'nde çıktı. Maki bitkilerinin bulunduğu alanda çıkan örtü yangınına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Türkoğlu Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi ekiplerinin de su tankerleri ile söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın kontrol altına alındı.

Her iki yangında söndürülerek soğutma işlemleri tamamlandı. Jandarmanın yangınlarla ilgili incelemesi sürüyor.