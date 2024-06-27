Kahramanmaraş'ta Otomobil Konteyner İş Yerine Daldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Otomobil Konteyner İş Yerine Daldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptıktan sonra yol kenarındaki konteyner iş yerine daldı. İş yerinde kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

27.06.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, konteyner iş yerine daldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 46 ACM 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 46 AEE 250 plakalı Fiat marka otomobile, daha sonra yol kenarında bulunan konteyner iş yerine daldı.

İş yerinin içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerine yapıldı. İş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, İnceleme, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Otomobil Konteyner İş Yerine Daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Otomobil Konteyner İş Yerine Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement