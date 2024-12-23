Kahramanmaraş\'ta Otomobil Yangını

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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ