Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını

Kahramanmaraş\'ta Otomobil Yangını

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.12.2024 20:37
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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Otomobil Yangını - Son Dakika

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