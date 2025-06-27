Kahramanmaraş'ta otomobil yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Caddeden gelen otomobil, yaya olarak karşıya geçen bir şahsa çarptı.Kazayı görenler yardıma koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüler de yayanın yolun karşısına geçerken otomobilin çarparak düşürmesi yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ