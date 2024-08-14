Kahramanmaraş\'ta PKK\'ya yönelik operasyonlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı operasyonla ilgili yazılı açıklamada yaptı. Ekinözü kırsalında, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt' operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının geçmiş yıllarda kullandığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi.
Tespit edilen depoda çok sayıda yiyecek ve çeşitli yaşam malzemeler ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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