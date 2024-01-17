Kahramanmaraş\'ta Sahte İçki Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Elbistan ilçesinde 30 yaşındaki H.Ç'nin sahte içki imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda sahte içki ürünü ve şileleri ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ